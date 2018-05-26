ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ TÜRK BAYRAĞINI İNDİRME GİRİŞİMİNDE BULUNAN 2 SALDIRGAN TUTUKLANDI!
Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirmeye çalışan 2 saldırgan tutuklandı.
KKTC Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI İNDİRMEK İÇİN DİREĞE TIRMANDILAR
Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'nda meydana gelen olayda, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens (30) ve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan (23), elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı.
ASKERLER MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada elçilikte görev yapan askerler, olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.
TUTUKLANDILAR
Olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin, Ada'da turist olarak bulundukları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hoparlör, Çiftin Özel Sohbetini Kaydedip Arkadaşlarına Gönderdi
- Cenazelere Bile Dokunamıyorlar, Yakalananın Kurtulma Şansı Yok
- 26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
- Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
- Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar