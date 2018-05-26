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Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!

ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ TÜRK BAYRAĞINI İNDİRME GİRİŞİMİNDE BULUNAN 2 SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirmeye çalışan 2 saldırgan tutuklandı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!(8/10)4

KKTC Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI İNDİRMEK İÇİN DİREĞE TIRMANDILAR

Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'nda meydana gelen olayda, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens (30) ve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan (23), elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı.

ASKERLER MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada elçilikte görev yapan askerler, olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.

TUTUKLANDILAR

Olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin, Ada'da turist olarak bulundukları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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