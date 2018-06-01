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Şehit Uzman Çavuşun Tabutunu 1 Yaşındaki Oğlu Karşıladı

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN TABUTUNU 1 YAŞINDAKİ OĞLU KARŞILADI

Kuzey Irak'taki çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın 1 yaşındaki oğlu, yürek dağlayan bakışlarla babasının cenazesinin uçaktan indirilişine şahit oldu.

Tarih : 01 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Şehit Uzman Çavuşun Tabutunu 1 Yaşındaki Oğlu Karşıladı(6/10)2

Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısından şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın (28) naaşı askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın cenazesini Vali Ömer Toraman, il protokolü, şehidin annesi Rabia ve babası Duran Aktaş ile yakınları karşıladı. İzmir'deki astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, ağabeyini onun üniforması ile karşıladı.

TABUTU SİLAH ARKADAŞLARI OMUZLADI

Şehidin eşi Ebru ve oğlu Kerem Tuğra (1) Aktaş da aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehit Aktaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı.

1 YAŞINDAKİ OĞLU DA ORADAYDI

Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesini getiren askeri uçakla şehidin eşi Ebru Aktaş ile 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş Tokat'a geldi. Bir askerin kucağında şehit ailesinin yanına getirilmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

"2 OĞLUM İNTİKAMINI ALACAKLAR"

Bu sırada şehidin anne- babası gözyaşlarına boğuldu. Baba Duran Aktaş, "2 oğlum var. İntikamını alacaklar" diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Şehit Aktaş'ın 1 yıl önce sosyal medya hesabından oğlu Kerem Tuğra'nın fotoğrafıyla paylaştığı 'Babam çalışsın, ben keyfime bakarım' notu, yürek burktu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Tokat'ta düzenlenecek törenin ardından Güryıldız beldesinde toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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