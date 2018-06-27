ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSUNUN ARKADAŞININ YERİNE GÖREVE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Fatih Güngör'ün arkadaşının yerine göreve gittiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör'ün arkadaşının yerine göreve gittiği öğrenildi.
BÖLGEYİ İYİ BİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı'nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan operasyon sırasında PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından destek için göreve çağrılan güvenlik korucuları içerisinde yer almayan Fatih Güngör'ün göreve çağrılan arkadaşına bölgeyi iyi bildiğini ve kendisinin yerine operasyona katılmak istediğini söylediği, arkadaşının bu isteğini kabul etmesi üzerine göreve gittiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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