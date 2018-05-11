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ŞEHİT EŞİ, KARAMOLLAOĞLU'NA MEYDAN OKUDU!


Şehit eşi, Karamollaoğlu'na meydan okudu!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Şehit Eşi, Karamollaoğlu'na Meydan Okudu!(5/10)1

Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı.

"ERBAKAN HOCAMIN YOLUNDAN ADAM GİBİ GİDİN"

Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor. Erbakan hocamın yolundan adam gibi gidin." diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. Esra Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı.

"İNSANLAR YAKINLARINI KAYBEDİNCE MAKUL DÜŞÜNEMİYOR"

Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı. "Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Eşi  Karamollaoğlu  Na  Meydan  Okudu    haber

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