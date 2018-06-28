CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan parti genel merkezinde açıklamalar yaptı. Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Talimat verdim, CHP İl Başkanları şehit cenazelerinde protokole alınmayacak' sözlerini eleştirdi, "İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." dedi

"HEYETLER SONUÇLARLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLAYACAK"

Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

"PM toplantımız devam ediyor. Orada gündem çerçevesinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabi burada disiplin gündemli toplanmış Parti Meclisi. Ama seçim sonrası olduğu için Parti Meclisimiz seçimle ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar. Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Önce teknik heyetler kurduk, o heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak. Onları PM üyelerine dağıtıp, teknik raporlar çerçevesinde bir siyasi değerlendirmeyi Parti Meclisi'nde yapacağız."

"SOYLU'NUN AÇIKLAMASI BÖLÜCÜ BİR AÇIKLAMADIR"

"Değerli arkadaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölge hesabı içine girmiştir. Şaşırdık, önce şaka haber sandık. Ancak gördük ki haberlerden, gerçekten diyor ki "Ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarını almayacaksınız" demiş. Dehşet verici bir açıklamadır. Terbiyesizcedir. Toplumu ortamı terörize eden bir açıklamayı nasıl yapar?

Aklımız tutuldu. Bu toplumu bölen, çatışmaya tahrik eden bir açıklamadır. Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. Eğer aklına geleni ölçüsüzce söyleme hakkına sahip biri değilse, bu muhtemel derin karanlık kaos planının dışa vurumu ve işaretidir. Ne demek? En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. 15 Temmuz şehit ve gazileri ile terör şehitleri ve gazileri arasında aynı şekilde ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazeleri üzerinden aynı ayrımı yapıyorlar."

"İÇİŞLERİ BAKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

"İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Böyle bir anlayışın Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir. İç güvenlikle sorumlu olan bir bakan, iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Toplumsal huzurun ve güvenliğin tehdidi haline gelmiştir. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. İnşallah şehit cenazeleri bir daha gelmez. Ama şehit cenazeleri gelirse bu çağrı ne olursa olsun, bizim il başkanlarımız camilerde cenaze törenlerine katılacaktır. Bunu kimse engelleyemez, hakkı yoktur."

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Kaynak: haberinburada