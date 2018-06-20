ŞEHİR MAGANDALARI KAZA SONRASI DARP ETTİKLERİ BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kaza sonrası baba ve oğlu darp edilip, bıçaklandı. Dakikalarca süren olay kameraya yansıdı.
KAZA SONRASI BABA VE OĞLUNU DARP ETTİLER
İddiaya göre olay, baba ve oğulun içinde bulunduğu bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğlu darp etti.
ARAYA GİRENLERE RAĞMEN SAKİNLEŞMEDİLER
Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğlu darp etmeye devam etti.
YERDEKİ BABA VE OĞLU BIÇAKLANDI
Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğlu bıçakladı.
Kaynak: haberinburada
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