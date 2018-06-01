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Şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

ŞEHİR HASTANELERİYLE İLGİLİ HABERİ KURMACA ÇIKTI

Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'de ekrana getirdiği haberle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Şehir Hastaneleriyle İlgili Haberi Kurmaca Çıktı(8/10)4

Şehir hastanelerini çok büyük oldukları gerekçesiyle "Hastalar burada zaman zaman kayboluyor" diyerek eleştiren Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'de ekrana getirdiği haber kurmaca çıktı.

HASTALAR ZORLANIYOR İDDİASI

Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti.

KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL

Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli kişinin, gerçek hasta olmadığı ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ

Kameralara koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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