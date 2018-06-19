ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ PARÇALADI
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın paylaştığı mesaj yürek burktu.
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesine ulaştı.
Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan şehit düştü. Trabzon'un Düzköy ilçesinden olan şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.
OPERASYON ÖNCESİ MESAJ VERMİŞ
Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın operasyon öncesi sosyal medya hesabında görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip geleceğiz. Bakalım kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Türk bayrağını öperken sosyal medya hesabında fotoğrafı yer alan şehit asker, 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin" paylaşımına yer vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Kritik Uyarı: Ecevit'e Kurulan Senaryo Erdoğan'a Kuruluyor
- Hükümet'ten Vatandaşa Büyük Müjde! 50 Milyar Liralık Destek Geliyor
- Erdoğan, Ronaldo Mu Messi Mi? Sorusuna 'hayranım' Diyerek Cevap Verdi
- Sıfırcı Hoca Fitch'in Büyüme Tahmini Türkiye'yi Kızdıracak
- Eski Bakanı İran Ajanı Çıkan İsrail Karıştı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Müjde: Bilgisayar Dağıtılacak
- Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
- Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar