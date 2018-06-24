SEDAT PEKER, VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI: VERDİĞİNİZ OYUN PUSULASINI PAYLAŞIN, CEZANIZI BEN ÖDERİM
Sosyal medya hesabından "Oyunuzun fotoğrafını paylaşın, cezanızı ben öderim" çağrısında bulunan Sedat Peker'in paylaşımının altına binlerce fotoğraf geldi.
AK Parti'ye destek verdiğini her fırsatta dile getiren Sedat Peker, sosyal medya hesabından vatandaşlara ilginç bir çağrıda bulundu.
"OY PUSULANIZI PAYLAŞIN, CEZASINI BEN ÖDERİM"
Yasak olmasına rağmen vatandaşlara "Oy pusulanızı paylaşın" çağrısında bulunan Sedat Peker, şu ifadeleri kullandı: "Hukukçularımla görüştüm. Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim."
BİNLERCE KİŞİ OY PUSULASINI PAYLAŞTI
Sedat Peker'in bu gönderisinin altına binlerce kişi oy pusulasının fotoğrafını paylaşarak karşılık verdi.
İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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