Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı
Ünlü Şarkıcı Oy Tercihini Sosyal Medyadan Açıkladı!
Son Dakika! Muharrem İnce Ysk Önünde Konuştu: Ne Yaparlarsa Yapsınlar Kazanacağız
Türkiye Genelinde Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemine Başlandı
Sandık Başına Gelen İbrahim Tatlıses: Ben Gönüllerin Vekiliyim
Suruç Olaylarına İlişkin Hükümetten İlk Yorum!
Olay Yaratan Görüntü Hakkında İlk Açıklama Geldi
Nerede Kullanacakları Merak Konusuydu! Afrin Kahramanları Oy Verdi
Dünya Kupasının Kritik Maçı Cüneyt Çakır'ın
Sedat Peker, Vatandaşlara Çağrı Yaptı: Verdiğiniz Oyun Pusulasını Paylaşın, Cezanızı Ben Öderim
Suruç'ta Yaşanan Olaylara Savcılık El Koydu
Türk Olan Yattara, Oyunu Kullandı: İnşallah Oy Attığım Parti Kazanır
İki Oy Birden Kullanan Vatandaş, Videosunu Sosyal Medyadan Paylaştı
Trabzonspor'un Anlaşamadığı Futbolcu Göztepe'ye Gidiyor
Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor

Sedat Peker, Vatandaşlara Çağrı Yaptı: Verdiğiniz Oyun Pusulasını Paylaşın, Cezanızı Ben Öderim

SEDAT PEKER, VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI: VERDİĞİNİZ OYUN PUSULASINI PAYLAŞIN, CEZANIZI BEN ÖDERİM

Sosyal medya hesabından "Oyunuzun fotoğrafını paylaşın, cezanızı ben öderim" çağrısında bulunan Sedat Peker'in paylaşımının altına binlerce fotoğraf geldi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Sedat Peker, Vatandaşlara Çağrı Yaptı: Verdiğiniz Oyun Pusulasını Paylaşın, Cezanızı Ben Öderim(7/10)3

AK Parti'ye destek verdiğini her fırsatta dile getiren Sedat Peker, sosyal medya hesabından vatandaşlara ilginç bir çağrıda bulundu.

"OY PUSULANIZI PAYLAŞIN, CEZASINI BEN ÖDERİM"

Yasak olmasına rağmen vatandaşlara "Oy pusulanızı paylaşın" çağrısında bulunan Sedat Peker, şu ifadeleri kullandı: "Hukukçularımla görüştüm. Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim."

BİNLERCE KİŞİ OY PUSULASINI PAYLAŞTI

Sedat Peker'in bu gönderisinin altına binlerce kişi oy pusulasının fotoğrafını paylaşarak karşılık verdi.

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sedat  Peker  Vatandaşlara  Çağrı  Yaptı  Verdiğiniz  Oyun  Pusulasını  Paylaşın  Cezanızı  Ben  
Öderim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER