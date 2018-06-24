Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor
Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı
Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı
Sandık Görevlisi Mükerrer Oy Kullanmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı
Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı
Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı
Köklü Kulüp, Yarına Kadar Para Ödemezse Ligden Düşecek
Beşiktaşlı Taraftar, Tff'ye Kızıp Hıncını Oy Pusulasından Aldı
Aziz Yıldırım, Oy Kullandığı Gibi Türkiye'den Ayrılacak
Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!
Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!
Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı

Seçimlere müdahale girişimi! 10 yabancıya yasal işlem başlatıldı

SEÇİMLERE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! 10 YABANCIYA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Son dakika! Kendilerini gözlemci olarak tanıtarak dört ilde seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı(8/10)4

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.

10 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da 3 Fransız, Şırnak'ta 3 Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

KENDİLERİNİ YABANCI GÖZLEMCİ OLARAK TANITTILAR

Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçimlere  Müdahale  Girişimi  10  Yabancıya  Yasal  İşlem  Başlatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER