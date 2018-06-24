Batman'da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde, seçmenlerin çoğunun yurt dışında olması nedeniyle 2 kişi oy kullandı.

SADECE KÖY MUHTARI VE BİR VATANDAŞ KULLANDI

Batman'da Ezidilerin yaşadığı 21 seçmenli Yolveren köyünde sadece iki kişi sandık başına gitti. Seçmenlerinin çoğu yurt dışında olan köyde kurulan 2252 nolu sandıkta köy muhtarı ve bir vatandaş oy kullandı.

"ÜCRA BİR KÖŞE DE OLSA DEVLET SANDIĞI GÖTÜRMEK ZORUNDA"

Sandık Başkanı Mehmet Güneş, 4 görevli ile sandıklarını kurduklarını belirterek, "Bir kişi de olsa sandığımızı getirdik ve kurduk. Ücra köşede de olsa devlet sandığı götürmek zorunda. Saat 06.00'dan bu yana buradayız" dedi.

KÖYDEKİ DİĞER SEÇMENLER YURT DIŞINDA

Oyunu kullanan Köy Muhtarı Mehmet Alcu (78) ise köydeki diğer seçmenlerin yurt dışında olduğunu belirterek, eşi de rahatsız olduğu için kurulan sandıkta kendisi ile bir köylünün oy kullandığını ifade etti. Alcu, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: haberinburada