SEÇİME ŞAİBE KARIŞTIRMAK İSTEYENLER YAKALANDI! İŞTE GÖRÜNTÜLER
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemlerinin başladı. Seçime şaibe karıştırmak isteyenler, müşahitlerin dikkati sayesinde yakalandı.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi 08:00 itibariyle başlarken, vatandaşlar sandıklara gidiyor... Seçime şaibe karıştırmak isteyenler, müşahitlerin dikkati sayesinde yakalandı.
BABASININ YERİNE OY KULLANILDI İDDİASI
İstanbul Üsküdar Selami Ali Ortaokulunda bir kişinin babasının yerine oy kullandığı iddia edildi. Duruma itiraz eden bir vatandaş görevlilerle kısa süre tartıştı ve "Adamı neden gönderdiniz?" diye sordu. Kolluk kuvveti olmadığını ifade eden görevliler, konuyla ilgili tutanak tutulduğunu söyledi.
SURUÇ'TA TOPLU OY KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de bir okulda toplu oy kullanıldığı iddia edildi.
Görüntülerde, "Evet, sandığa fazladan oy atılmış, oyların hepsi daha kullanılmamış. Tüm görevliler burada. Sayın başkan gördünüz, paket oy atıldı" denildiği görülürken, sandık başkanının yanıt vermediği de fark ediliyor.
LİSTEDE ADI OLMAMASINA RAĞMEN OY KULLANDIRILDI
Öte yandan Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde, 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen bir sandık görevlisinin "adı var" diyerek iki kişiye oy kullandırdığı iddia edildi.
Diğer sandık görevlisinin durumu fark etmesiyle tutanak tutulduğu, pusula ve zarfın geçersiz sayılması için de kenara ayrıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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