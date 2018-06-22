SEÇİME SAATLER KALA DEMİRTAŞ'TAN CESUR YÜREK PAYLAŞIMI GELDİ
Ünlü aktör Mel Gibson'ın başrolünde oynadığı 'Cesur Yürek' filminden bir sahne paylaşan Demirtaş, "Bir tarafta yalan rüzgarı bir tarafta cesur yürek. Seçiminizi doğru yapacağınızdan kuşkum yok" dedi.
24 Haziran seçimlerine saatler kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisini efsane film karakteri Cesur Yürek'e benzetti.
"SEÇİMİNİZİ DOĞRU YAPACAĞINIZA KUŞKUM YOK"
Sosyal medya hesabından filme ait bir kesiti paylaşan Demirtaş, "Evet değerli kardeşlerim. Bir tarafta yalan rüzgarı bir tarafta cesur yürek. Seçiminizi doğru yapacağınızdan kuşkum yok" notunu düştü.
"MUTLAKA AMA MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"
Vatandaşlara "Sandığa gidin" çağrısında bulunan Demirtaş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye tek adam olmayacak. Hepimizin ortak vatanı, ortak evi olmaya devam edecek. Şimdi kararsız olmanın değil, kararlı durmanın zamanıdır. Mutlaka ama mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve sandıklarda görev alın. Bir oyla ne değişir demeyin, çok şey değişir."
Kaynak: haberinburada
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