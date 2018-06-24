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SEÇİME KAN BULAŞTI! İYİ PARTİLİ BAŞKAN DAHİL 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan dahil 3 kişi hayatını kaybetti
Tarih : 24 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Seçime Kan Bulaştı! İyi Partili Başkan Dahil 3 Kişi Hayatını Kaybetti(6/10)2

Seçime kan bulaştı. Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesinde çıkan silahlı kavgada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaçoban İlçe Başkanımız Sn. Mehmet Sıddık Durmaz şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz, kan emiciler tarafından acımasızca vurularak canına kıyılmıştır. Allah bu seçimlerde kan döken, koltuk uğruna insanların canına kasteden bu yaratıkların belasını bir an evvel verir inşallah" ifadeleri kullanıldı.

İşte yapılan açıklama;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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