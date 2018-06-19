Sonar ve Konda seçime sayılı günler kala "Bugün seçim olsa" sorusuna yanıt aradı. Sonar anketine göre seçim 2. tura kalırken, Konda'nın anketinde Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor.

Türkiye seçim haftasına girdi. 24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek. Kamuoyu araştırma şirketleri de, siyasi partiler gibi çalışmalarına hız verdi. Son olarak Sonar ve Konda anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP BARAJ ALTINDA

Sonar anketine göre, bugün seçim olsa AK Parti yüzde 42.2, CHP 28.2, MHP 7.1 oy alıyor, HDP ise yüzde 10 alarak yüzde 9.2 olan İYİ Parti'yi geçiyor. Yapılan araştırmada Saadet Partisi yüzde 2.1, Vatan Partisi ise yüzde 0,5 oy alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIYOR

Sonar'ın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48, Muharrem İnce yüzde 31, Meral Akşener yüzde 9, Selahattin Demirtaş yüzde yüzde 8, Temel Karamollaoğlu ise yüzde 2'lik kesimin desteğini alıyor. Bu sonuçlara göre seçim 2. tura kalıyor.

KONDA ANKETİNDE CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 54

Konda'nın anketinde ise AK Parti-MHP ittifakı (Cumhur İttifakı) yüzde 54 ile büyük bir çoğunluğun desteğini kazanıyor. CHP, İYİ Parti ve SP'nin oylarının toplamı ise yüzde 31.5 oluyor.

ERDOĞAN İLK TURDA İŞİ BİTİRİYOR

Aynı araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan yüzde 51, Muharrem İnce yüzde 23, Meral Akşener yüzde 12, Selahattin Demirtaş ise yüzde yüzde 9'luk kesimin oyunu alıyor.

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Kaynak: haberinburada