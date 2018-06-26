SEÇİME GİREN BAZI PARTİLER BU RAKAMIN HAYALİYLE YAŞIYOR
24 Haziran'da 51 milyon 178 bin 630 kişi sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400'ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230'u geçersiz çıktı.
24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtiçi ve dışında 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden 51 milyon 178 bin 630'u sandığa gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400'ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230'u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, yüzde 2.1'e ulaştı
EN YÜKSEK KATILIM 1987 YILINDA YAŞANDI
Türkiye önceki gün, yeni sistemi hayata getiren çifte seçim için sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 86.2 oldu. En yüksek katılımın sağlandığı 1987 milletvekili seçiminde seçmenlerin yüzde 93.3'ü sandık başına gitmişti. En yüksek katılım yerel seçimlerde ise yüzde 92.2 oranıyla 1994'te kaydedildi.
E-MUHTIRA KATILIMI AZALTMADI
Kayıtlı seçmen sayısının 41 milyon 407 bin olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinde katılım yüzde 79.1'de kalmıştı. Yaz tatiline denk geldiği için katılımın düşük olacağı düşünülen 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ise tam aksi yaşandı. 27 Nisan e-muhtırasından sonra gidilen 22 Temmuz 2007 seçimlerinde bu oran yüzde 84.5 olarak gerçekleşirken, 2011 seçimlerinde yüzde 83.2 oldu.
1 KASIM'DA RAKAM YÜZDE 85'Dİ
55 milyon 702 bin kayıtlı seçmenden 40 milyon 264 bininin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74.25'e düşmüştü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde katılım yüzde 89.2 oldu. 7 Haziran genel seçiminde katılım yüzde 85.6 olurken, 1 Kasım seçimlerinde ise seçime katılım yüzde 85.2 olarak gerçekleşmişti. Son referanduma katılım yüzde 86.7 olarak kayıtlara geçti.
YÜZDE 2.1 GEÇERSİZ
Önceki günkü seçimde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden, 51 milyon 178 bin 630'u sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400'ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230'u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 2.1'ine denk düştü. 16 Nisan referandumunda kullanılan oyların 844 bin 386'sı geçersiz sayılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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