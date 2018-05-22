SEÇİME 33 GÜN KALA SON ANKET! ERDOĞAN, KIL PAYI İPİ GÖĞÜSLÜYOR
30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4'le ipi göğüslüyor.
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala birçok anket şirketi yaptıkları araştırmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
ERDOĞAN, YÜZDE 1 FARKLA İPİ GÖĞÜSLÜYOR
MAK Danışmanlık'ın 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51,4 olduğu, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 23,9'da kaldığı, diğer adayların ise toplamının dahi Erdoğan'ın oy oranına yetişemediği görülüyor.
Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmayla ilgili, yüzde 1.3 yanılma/ hata payı verildi.
İŞTE ADAYLARIN OY ORANLARI;
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4
- Muharrem İnce: Yüzde 23,9
- Meral Akşener: Yüzde 12,3
- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6
- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2
- Doğu Perinçek: Yüzde 0,6
Kaynak: haberinburada
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