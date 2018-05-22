Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
Böyle Fair Play Görülmedi! Rakipleri Oynasın Diye İmza Topladı
Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var
Aday Listesini Beğenmeyen 14 Kişi İyi Parti'den İstifa Etti
Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!
Suriyeli İş Adamı Ak Parti'den Milletvekili Adayı Oldu
Bbp Lideri Destici, Partililerin Kazan Kaldırdığı İddiasına Noktayı Koydu
Seçime 33 Gün Kala Son Anket! Erdoğan, Kıl Payı İpi Göğüslüyor
Köpeğe Tecavüz Edip Paylaşan Zanlı!
İstanbul'da Hastane Önündeki Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas İle Telefonda Görüştü
Bakan Fakıbaba: Genç Çiftçilere 503 Milyon Lira Hibe Verilecek
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Yönetimimiz İş Başında
Piyasalar Yangın Yeri! Dolar Ve Euro Tarihi Zirveyi Yeniledi
En Yaşlı Ve En Genç Aday Chp'nin Antalya Listesinde
En Yetkili İsim Duyurdu: 50 Bin Lira Maaşla Pilot Alınacak
Hastane Önünde Bekleyen Karı-Kocayı Öldürüp Kaçtı!
Milletvekili Adayı, Seçim İçin 50 Bin Tl Harcayacak

Seçime 33 gün kala son anket! Erdoğan, kıl payı ipi göğüslüyor

SEÇİME 33 GÜN KALA SON ANKET! ERDOĞAN, KIL PAYI İPİ GÖĞÜSLÜYOR

30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4'le ipi göğüslüyor.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Seçime 33 Gün Kala Son Anket! Erdoğan, Kıl Payı İpi Göğüslüyor(8/10)4

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala birçok anket şirketi yaptıkları araştırmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

ERDOĞAN, YÜZDE 1 FARKLA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

MAK Danışmanlık'ın 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51,4 olduğu, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 23,9'da kaldığı, diğer adayların ise toplamının dahi Erdoğan'ın oy oranına yetişemediği görülüyor.

Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmayla ilgili, yüzde 1.3 yanılma/ hata payı verildi.

İŞTE ADAYLARIN OY ORANLARI;

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor:

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4

- Muharrem İnce: Yüzde 23,9

- Meral Akşener: Yüzde 12,3

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

- Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçime  33  Gün  Kala  Son  Anket  Erdoğan  Kıl  Payı  İpi  Göğüslüyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER