SEÇİMDEN SONRA İKİ İSİM İLK KEZ BİR ARAYA GELİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile eşi Ülkü İnce'yi 2 Temmuz Pazartesi günü evinde misafir edecek.
Seçimlerin ardından genel başkanlık tartışmasının yaşandığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce genel merkez'de değil, 2 Temmuz Pazartesi günü Kılıçdaroğlu'nun evinde eşli bir yemekte buluşacak.
İNCE, KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
Seçim sonuçlarını aldıktan sonra tatile çıkan ve şu sıralar Ege'de mavi tur yaptığı öğrenilen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçillerin ardından ilk kez pazartesi günü yüz yüze görüşecek.
EŞLERLE BİRLİKTE YEMEKLİ BİR TOPLANTI YAPILACAK
Fox Haber'in iddiasına göre Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşecek görüşmeye iki ismin eşleri de katılacak. Toplantı, yemek eşliğinde bir "aile toplantısı" şeklinde gerçekleşecek.
KILIÇDAROĞLU "TELEFONLA 3-4 KEZ GÖRÜŞTÜK" DEMİŞTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada seçimlerin ardından Muharrem İnce ile 3-4 kez telefonla görüştüklerini ve daha sonra da yüz yüze oturup konuşacaklarını açıklamıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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