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Seçim yasakları resmen başladı

SEÇİM YASAKLARI RESMEN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda dönemi saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Seçim Yasakları Resmen Başladı(6/10)2

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda dönemi saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

YSK'NIN SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE, PROPAGANDA SERBESTLİĞİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00'de bitti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

PROPAGANDA MAKSATLI YAYIN YAPMAK YASAK OLACAK

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (23 Haziran) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ SAAT 21.00'DEN SONRA YAYINLAR SERBEST OLACAK

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

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Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçim  Yasakları  Resmen  Başladı    haber

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