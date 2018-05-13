SEÇİM SONRASI TÜRKMENLER AYAKLANDI, KERKÜK KARIŞTI!
Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, seçimlere hile karıştırılmasını protesto etti. Bu gelişme üzerine şehirde gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını protesto etti. Türkmenler, yoğun olarak bulundukları ve oy kullandıkları bölgelerdeki oylarının Kürt partilerine kaydırıldığını söylüyor.
TÜRKMENLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Seçim hilesine karşı binlerce Türkmen, Kerkük'teki seçim komiserliği önünde toplandı. Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'e bağlı Dakuk ve Altunköprü'de de Türkmenler aynı gerekçeyle protestolarda bulundu.
"HİLE YAPILDIĞI ANLAŞILDIĞI İÇİN TÜRKMENLERİN PROTESTOSU BAŞLADI"
Kerkük Polis Dairesi Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandıkların kapanmasının ardından gelen ilk resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte hile yapıldığı anlaşıldığı için Türkmenlerin protestosu başladı." dedi.
KERKÜK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Türkmen protestocular, Bağdat hükümetinin de olaya müdahil olmasını istedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin, seçimlerde hile iddialarıyla ilgili Kerkük ve Bağdat makamlarıyla temasta olduğu ifade edildi.
Salihi ve Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kerkük'te ayrıca gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: haberinburada
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