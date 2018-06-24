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Seçim şaibesiyle İlgili YSK'dan ilk adım geldi!

SEÇİM ŞAİBESİYLE İLGİLİ YSK'DAN İLK ADIM GELDİ!

Son dakika! Suruç'taki şaibe iddiaları ile ilgili adım atıldığını söyleyen YSK Başkanı Sadi Güven "İdari ve adli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!(9/10)5

YSK Başkanı Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

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Kaynak: haberinburada



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