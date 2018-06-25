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Seçim rüzgarı kısa sürdü! Doların ateşi yeniden yükseldi

SEÇİM RÜZGARI KISA SÜRDÜ! DOLARIN ATEŞİ YENİDEN YÜKSELDİ

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından güne düşüşle başlayan dolar, yeniden yükselişe geçerek 4,70 liranın üzerini gördü.

Tarih : 25 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Seçim Rüzgarı Kısa Sürdü! Doların Ateşi Yeniden Yükseldi(6/10)2

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından güne düşüşle başlayan dolar/TL'de iyimserlik kısa sürerek seçim öncesindeki seviyelere geri döndü. Sabah bir ara 4.54 TL'li seviyelere gerileyen dolar yeniden 4.70 liranın üzerini gördü.

ANALİSTLER: POZİTİF SEYİR SÜRECEK

Analistler kur ve faizdeki pozitif seyrin kısa sürmesini beklerken piyasanın önümüzdeki dönemde yeni ekonomi ekibi ve uygulanacak politikalara göre şekilleneceğini belirtiyorlar.

Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL'de seçim sonuçlarının ardından bu sabah 4.5375'e kadar gerilemiş ve TL yüzde 3'e yakın kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olmuştu.

Ancak sonrasında kur yönünü yukarı çevirerek 4.7233 liraya kadar yükseldi. Dolar/TL saat 14.00'de 4.71 TL seviyelerinden el değiştirdi. Euro da aynı dakikalarda 5.49 lira oldu.

"ERDOĞAN'IN OLUŞTURACAĞI EKONOMİ EKİBİ ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Analistler kısa vadede TL cinsi varlıklarda pozitif seyir bekliyordu ancak bundan sonra Erdoğan'ın oluşturacağı ekonomi ekibinin yanı sıra son dönemde TL varlıklarda ayrışmaya neden olan risklere yönelik söylemlerin nasıl şekilleneceği piyasaların seyrinde belirleyici olacağını belirtiyordu.

Öte yandan düşüşle açılan 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu. Tahvil-bono piyasasında Cuma günü yüzde 16.29 seviyesinden kapanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bu sabah yüzde 15.87'den açıldıktan sonra yüzde 16.50'ye kadar yükseldi.

Öte yandan Cuma günü yüzde 19.18 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 18.84'de açıldıktan sonra yüzde 19.06'ya yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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