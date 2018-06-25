24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE SURUÇ'TA HANGİ PARTİ KAZANDI?

24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.

Buna göre partilerin Suruç'ta aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %30,46

Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %0,89

Vatan Partisi-Doğu Perinçek:%0,09

Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan: %64,02

Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu:%1,76

Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu:%0,58

İyi Parti-Meral Akşener:%0,71

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1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA'DA SONUÇLAR NASILDI?

1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Şanlıurfa'da partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:

AK Parti: %64,6

CHP: %2,7

MHP: %2,8

HDP: %28,5

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Kaynak: haberinburada