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Seçim öncesi silahlı saldırı ile gündeme gelen Suruç'ta kim kazandı?

SEÇİM ÖNCESİ SİLAHLI SALDIRI İLE GÜNDEME GELEN SURUÇ'TA KİM KAZANDI?

Seçim çalışması yürüten AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a silahlı saldırının yaşandığı Suruç'ta sandıktan birinci parti olarak HDP çıktı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 03:50
Puan Ver : Seçim Öncesi Silahlı Saldırı İle Gündeme Gelen Suruç'ta Kim Kazandı?(7/10)3

24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE SURUÇ'TA HANGİ PARTİ KAZANDI?

24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.

Buna göre partilerin Suruç'ta aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %30,46

Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %0,89

Vatan Partisi-Doğu Perinçek:%0,09

Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan: %64,02

Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu:%1,76

Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu:%0,58

İyi Parti-Meral Akşener:%0,71

SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA'DA SONUÇLAR NASILDI?

1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Şanlıurfa'da partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:

AK Parti: %64,6

CHP: %2,7

MHP: %2,8

HDP: %28,5

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Kaynak: haberinburada



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