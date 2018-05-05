'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!

SEÇİM ÖNCESİ AKŞENER'E TEHDİT GİBİ MESAJ: HER AN HER ŞEY OLABİLİR!


Seçim öncesi Akşener'e tehdit gibi mesaj: Her an her şey olabilir!
Tarih : 05 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Seçim Öncesi Akşener'e Tehdit Gibi Mesaj: Her An Her Şey Olabilir!(7/10)3

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir!" yazıldı. İyi Partililer ve sosyal medya kullanıcıları yazıyı tehdit olarak yorumladı.

ÜSKÜDAR'DAN START VERDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulundan start verdi.

LÜTFÜ TÜRKKAN TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Akşener'in imza kampanyasının yürütüldüğü saatlerde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaştı.

Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazılan" Her an herşey olabilir..." görseli ile birlikte "Sayın @meral_aksener'in evinde helikopter indirecek pist olmayınca, karşı duvarına yazı yazmışlar. Korkmuyoruz..! Siz korkun..!" mesajını paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçim  Öncesi  Akşener  E  Tehdit  Gibi  Mesaj  Her  An  Her  Şey  
Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER