Tayland'ın kuzeyindeki mağarada 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin nasıl dışarıya çıkarılacağına dair seçenekler değerlendiriliyor.

MAE Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin nasıl dışarıya çıkarılacağına dair seçeneklerin değerlendirildiği bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ DOĞRU KARARI VERMEYE ÇALIŞIYOR

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn yaptığı açıklamada, içerideki su seviyesinin mağaranın ağzına yürüyerek ulaşmaya izin vermediği, arama kurtarma ekiplerinin bu şartlarda çocukların nasıl güvenle dışarıya çıkarılabileceğine karar vermeye çalıştığını belirtti.

YÜZME VE TÜPLÜ DALIŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ GÜNDEMDE

Vali Narongsak, ekiplerin çocukları belirli süre mağara içinde tutup, yüzme ve tüplü dalış eğitimi vererek mağaradan güvenli şekilde çıkabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamayı planladığını ifade etti.

CİDDİ HAZIRLIK GEREKİYOR

Grubun bulunduğu noktanın profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel suları altındaki dar geçit galerilerden oluşması nedeniyle çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi bir hazırlık gerektireceği kaydedildi.

Öte yandan su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson mevsimindeki bölgenin gelecek 2 ayda sürekli yağış altında kalacağı için pek pratik görünmüyor.

ARAZİ TARAMASI YAPILIYOR

Narongsank, mağaradaki suyun drenaj pompalarıyla tahliye edilerek su seviyesinin düşürülmeye çalışıldığını, ayrıca mağara dışında alternatif çıkış sağlayabilecek hava boşlukları bulmak için arazi taraması yapıldığını belirtti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan çocukların ve antrenörlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayakta yapılan sağlık muayenesinde bazı çocuklardaki ufak yara ve çizikler dışında grup üyelerinin fiziksel olarak iyi durumda oldukları ve bilinçlerinin de açık olduğu kaydedildi.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuş ve 9 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada