SAVCILIK, HALKBANK'IN CEZA ALDIĞI İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden ABD'li yetkili kurumların Halkbank'a önemli miktarda para cezası verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halkbank'a önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
"HALKBANK'A HERHANGİ BİR CEZA BİLDİRİMİNDE BULUNULMADI"
Yapılan açıklamada, "T. Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla T. Halk Bankası A.Ş.'nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığı" vurgulandı.
İDARİ VEYA MALİ BİR KARAR BULUNMUYOR
T. Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla T. Halk Bankası A.Ş.'nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmuyor.
BANKANIN GÜVENİNİ VE İTİBARINI SARSICI YALAN HABERLER YAPILDI
ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığı, T. Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğü ve hisse yatırımcılarının önemli bölümünün de yabancı kurumsal yatırımcı olan halka açık şirket niteliğinde olduğu halde, bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerlerini etkileyici, bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumlar yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan T. Halk Bankası A.Ş.'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikteki bu haber ve yorumların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74. maddesi hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158. maddesi hükmü ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107. maddesi hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması karşısında, ihbara konu tüm eylemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emirsultan Hazretleri'nin Bulunduğu Mahallede Yüzlerce Yıldır Davul Çalınmıyor
- Son Dakika! Abd Heyeti, Münbiç Görüşmeleri İçin Ankara'da
- Bahçesinde Karpuz Büyüklüğünde Mantar Buldu
- Yılana Benzeyen Oluklu Kertenkeleler Sokağa Yayılınca Çevre Sakinlerinin Korkulu Rüyası Oldu
- Erdoğan Hakkındaki Çok Konuşulan Sözlerini 10 Saat Sonra İnkar Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
- Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
- Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
- Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı
- Ünlü İstihbarat Teşkilatı Televizyon Reklamıyla Eleman Aramaya Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar