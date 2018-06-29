Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adliyesi'nde görevi başında şehit edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Kasım'da yapılacak.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma, 22 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 4'ü tutuklu 9'u firari 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 22 Kasım'da yapılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 4'ü tutuklu 9'u firari 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne ve ilk duruşmanın 22 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Cengiz Özel, Mithat Öztürk, Murat Canım ve Mustafa Koçak'ın bu hallerinin devamına, diğer firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında yakalama kararının devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, eylemi gerçekleştiren silahlı terör örgütü DHKP/C'nin, günümüzdeki en üst düzeydeki karar organının, üyeleri yurt dışında bulunan Merkez Komitesi olduğu belirtilerek, şüpheliler Faruk Ereren, Zerrin Sarı ve Nuri Eryüksel'in bu komitede olduğu bildiriliyor.

Merkez Komite'nin alt hiyerarşisinde yer alan ve bu komiteye karşı sorumlu olan Genel Komite'de ise halen cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan Ercan Kartal ve Hüseyin Özarslan ile şüpheliler Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir, Musa Aşoğlu, Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım'ın yer aldığı kaydedilen iddianamede, bu şüphelilerden Hüseyin Fevzi Tekin ve Şerafettin Gül'ün ayrıca askeri komuta sorumluları oldukları dile getiriliyor.

"YURT DIŞINDA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORLAR"

Hükümlüler Ercan Kartal ve Hüseyin Özarslan haricindeki şüphelilerin olay tarihinde ve halen aktif olarak yurtdışında faaliyetlerine devam ettikleri, örgütsel konumları gereği en üst düzey karar alma mekanizmasını oluşturdukları belirtilen iddianamede, örgüt yapısı içerisinde, kendisine suç işlemek gibi, örgütün amacına uygun görev verilen kişinin, bu görevi yerine getirmemesi halinde hemen yerine bir diğer örgüt üyesinin ikame edilebileceği vurgulanıyor.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi olayında terör örgütünün hiyerarşisi, yapısı ve işleyişi hakkında örgüt mensuplarınca verilen ifade içeriklerine göre bu eylemin örgütün merkez ve genel komiteleri içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin bilgisi, kabulü ve talimatı olmaksızın işlenmesinin mümkün bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, cinayetin örgüt içerisinde en üst düzey karar alma mekanizmasında bulunmalarına göre, dolaylı faillik kurumu nedeniyle terör örgütünün şehirlerdeki silahlı eylemlerini gerçekleştiren silahlı propaganda birlikleri yapılanması mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından, örgütün faaliyeti çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği tasarlanarak işlendiği ifade ediliyor.

Şüphelilerin Savcı Kiraz'ın görevi sırasında makam odasında 2 terör örgütü mensubu tarafından, örgüte ait ruhsatsız ve vahim nitelikte olmayan silahla rehin alınarak öldürülmesi eylemlerinin vücut verdiği suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, ayrıca geçmişte terör örgütsel nitelikli birçok eylemden kayıtları bulunduğu tespit edilen şüpheliler Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun, olay sonucu öldürülen şüpheliler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından işlenen, "tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, cebir ve tehdit kullanılarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve Anayasayı ihlal" suçlarını işlediklerinin kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, 14 şüpheliye çeşitli oranlarda hapis cezası istendi. Şüpheliler, Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs " ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu şüphelilerin ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da 7,5 yıldan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu şüphelilerin ayrıca, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları da isteniyor.

İddianamede, şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk hakkında ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası isteniyor.

Kaynak: haberinburada