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Sarp Levendoğlu'nun Eski Sevgilisinin Fotoğrafını Beğenmesi Derya Şensoy'u Kızdırdı
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Sarp Levendoğlu'nun Eski Sevgilisinin Fotoğrafını Beğenmesi Derya Şensoy'u Kızdırdı

SARP LEVENDOĞLU'NUN ESKİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENMESİ DERYA ŞENSOY'U KIZDIRDI

Kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy'la bir süredir birlikte olan Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Begüm Birgören'in fotoğrafını beğendi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Sarp Levendoğlu'nun Eski Sevgilisinin Fotoğrafını Beğenmesi Derya Şensoy'u Kızdırdı(10/10)6

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarp Levendoğlu, eski sevgilisi Begüm Birgören'in instagram'daki fotoğrafını yanlışlıkla beğendi.

HEMEN GERİ ÇEKTİ

Yakışıklı oyuncu Sarp Levnedoğlu, beğenisini hemen geri çekse de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DERYA ŞENSOY'U KIZDIRDI

Yanlışlıkla da olsa bu beğeninin Derya Şensoy'u kızdırdığı öğrenildi.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'u Datça'da yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırmış. Emine Hanım da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Derya Şensoy'un annesi Derya Baykal ile tanışacakmış.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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