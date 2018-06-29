Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, bir eserin melodisini izinsiz kullandığı ve dağıtımını yaptığı gerekçesiyle açılan "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıl hapsi istendiği dava kapsamında ifade vererek beraatini istedi.

İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu şarkıcı Mahmut Tuncer, hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir'de açılan dava kapsamında, ifade verdi.

İFADE VERDİ

İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nin talimatı doğrultusunda, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde açılan talimat duruşmasına, sanık Mahmut Tuncer katıldı. Mahkeme hakimi, sanık Tuncer'e yasal hakları hatırlatarak, savunmasını ve delillerini sordu. Sanık Tuncer de savunmasının hazır olduğunu beyan ederek, ifadesini verdi.

"HUKUKA AYKIRI KULLANMIŞ DEĞİL"

Sanık Tuncer, 1980 yılından itibaren Türk halk Müziği sanatçısı olduğunu, bugüne kadar sözü ve müziği kendisine ait olan yüze yakın eserinin bulunduğunu anlatarak, "Şikayetçiye ait 'Cincon' isimli eserin varlığından hiçbir aşamada haberdar olmadım. 'Dübeş attım yek geldi' isimli daha önceden başka bir albümümde seslendirdiğim bir eser bulunmaktadır. Bu esere ait nakarat bölümü ile Anadolu'da yaygın olan oyun havalarından bir bölümü birbirine uyarlamak suretiyle Ankara havası tabir edilen türde bir eser gerçekleştirildi. Kesinlikle bu eser şikayetçiye ait 'cincon' isimli müzik eserinden hukuka aykırı olarak kullanılmış değildir." dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Bir suç işlemediğini ve beraatine karar verilmesini talep eden sanık Tuncer, bilirkişi raporundaki tespitlere de aktarılmadığını belirterek, "Suçlamaya konu albümüm 2013 yılında yayınlanmıştır. Şikayet tarihi itibariyle yasal sürecin sona ermiş olması gerekir. Bu hususun da mahkemece değerlendirilerek, davanın düşürülmesini talep ediyorum." diye konuştu. Sanığın savunmasının alınmasının ardından mahkeme, dosyanın davanın görüldüğü mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosunca, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, müşteki Bilgin Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.

"HER İKİ ESERİN TONLARI VE SÖZLER FARKLI"

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen "Ankara" isimli eserin melodisinin "Cincon" eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu vurgulandı.

Her iki eserlerinin tonları ve sözlerinin farklı olduğu, icrada ise altyapısal farklılıklar bulunduğu ancak bu farklılıkların eserin özünü değiştiren hususlar olmadığına dikkati çekilen bilirkişi raporunda, iki eseri oluşturan melodinin aynı olduğu, müştekiye ait "Cincon" isimli eserin şikayete konu eser "Ankara"da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği anlatıldı.

İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi, sanığın ifadesinin alınması için İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'ne talimat yazmıştı.

Kaynak: haberinburada