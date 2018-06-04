ŞARKI SÖYLERKEN DETONE OLAN DENİZ SEKİ: KENDİ SAHNEM DIŞINDA ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada kısa sürede yayılan detone olduğu videolar için sosyal medya hesabından "Kendi sahnem hariç hiçbir yerde şarkı söylemeyeceğim" diyerek müzik kariyerini etkileyecek kararı verdi.
Deniz Seki, geçen günlerde Bodrum'da eğlenmek için gittiği bir mekanda sahneye çıktı. Eline mikrofonu alan Seki, şarkı söylerken detone olunca o anların videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
"BAŞKA BİR YERDE ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM"
Sosyal medyada alay konusu olan Seki, Instagram hesabından konu hakkında açıklama yaptı. Kendisini eleştirenlere sitem eden Seki şunları söyledi: "Ben şarkı söylemeye aşık bir kadınım. Canlı tek bir performansı olmayan insanlara inat, her zaman her yerde içimden geldiği gibi canlı şarkımı söylerim. Beni sahnemde dinleyen, bilen bilir. Bir iki habere kulak asmayın lütfen. Her zaman şarkı söylemeye devam edeceğim ancak üzülerek söylüyorum ki kendi sahnem hariç bir daha hiç bir yerde şarkı söylememeye karar verdim. Kötü niyetli insanlara buradan duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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