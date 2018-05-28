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Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı

SARHOŞ YOLCU BİRA İÇİN UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

Karayipler'den ABD'ye giden uçaktaki sarhoş yolcunun kabin ekibinden daha fazla bira istemesiyle başlayan kavga uçağı birbirine kattı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı(8/10)4

Karayipler'deki Virgin Adaları'ndan ABD Miami'ye doğru havalanan bir uçakta, büyük bir kavga çıktı. Sarhoş olan yolcu Jason Felix, American Havayolları'nın 1293 sayılı uçağı havadayken kavga çıkardı.

ARKA ARKAYA YUMRUKLAR ATTI

Bill Bolduc adlı yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde Felix bir diğer yolcuya üst üste yumruk attı. Kabin görevlileri ve yolcuların güçlükle ayırdığı kavga, uçağı birbirine kattı.

BİRA İSTEDİ, OLMAYINCA KAVGA ÇIKARDI

Kavga, sarhoş yolcunun kabin ekibinden bir bira daha istemesi ve talebin reddedilmesi üzerine başladı.

Kabin görevlisinin "Lütfen yerinize oturun, Size bira getiremem, bir saat içinde ineceğiz" dediği video kaydında duyuluyor.

GÖZALTINA ALINDI

Uçak Miami'ye indiğinde ise Felix'i FBI ajanları bekliyordu. Gözaltına alınan sarhoş yolcu, mahkemeye çıkarılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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