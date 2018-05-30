SARHOŞ OPERATÖRÜN KONTROL ETTİĞİ DÖNME DOLAP KONTROLDEN ÇIKTI, KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Hindistan'da bulunan bir eğlence merkezinde kontrolden çıkan dönme dolap, 10 yaşındaki küçük kızı hayatından etti.
Hindistan'ın Andra Pradeş kentindeki bir fuarda bulunan eğlence merkezinde dönme dolap oyuncağına binen çocuklar dehşeti yaşadı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
KÜÇÜK KIZ DÜŞEREK ÖLDÜ
Dönen oyuncağın bölmesi bir anda kontrolden çıktı ve içinde bulunan 10 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. Altı kişi de yaralandı.
OPERATÖR SARHOŞ ÇIKTI
Andra Pradeş kentinde yaşanan olayda oyuncağın operatörünün sarhoş olduğu ve zamanında müdahale edemediğini iddia edildi. Olaydan sonra operatör, orada bulunanlar tarafından darp edildi.
Kaynak: haberinburada
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