Spor dünyasının duayen ismi Şansal Büyüka, bir televizyon kanalında Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nu ve yeni Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ZAMANINDA KARAR VERMEZSENİZ, ZAMAN SİZİN ADINIZA KARAR VERİR"

Büyüka, keşke Aziz Yıldırım daha güzel veda etseydi diyerek, "Ali Koç'u tebrik etmeli. Büyük farkla kazandı. Ancak şunu da söylemeli Aziz Yıldırım keşke daha güzel bir finalle veda etseydi. Zamanında karar vermezseniz, zaman sizin adınıza karar veriyor diyelim. Bu kadar büyük fark olacağı belliydi. Ali Koç diyenlerin Ali Koç'a atacağı malumdu, ancak delegasyon içinde de oyların büyük bölümünü topladı" dedi.

"YARINDAN İTİBAREN 50 BİN KOMBİNE SATILIR"

Ali Koç'un üzerine çok iş düştüğünün altını çizen Büyüka, "Fenerbahçe yarından itibaren 50 bin kombine satar. Bu da yeni yönetime ve Ali Koç'a ağır yükler getirir. Toplumla da uzun zamandır barışık yaşamayan bir Fenerbahçe var. Üzerlerine çok iş düşüyor" dedi.

Kaynak: haberinburada