ŞANLIURFA'DA ARAÇTA UNUTULAN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araçta unutulan 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da, yaşanan olay pes dedirtti. Siverek ilçesinde, araçta unutulan 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
YOKLUĞUNU FARK ETMEMİŞLER
Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailece ilçe merkezinden eve dönen Bulut ailesi, iddiaya göre 2 yaşındaki kızları Güneş'i arabada unuttu. Bir süre sonra minik çocuğun yokluğunu fark eden aile, çocuğun arabada hareketsiz yattığını fark etti.
ÇOCUK KURTARILAMADI
Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından minik Güneş Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Şüpheli bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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