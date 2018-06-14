ŞANLIURFA VALİLİĞİ SALDIRIYLA İLİŞKİN AÇIKLAMA: YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu grup ile esnaf ziyareti yaptığı sırada başka bir grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
VALİLİKTEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
YARALILARDAN 5'İNİN MİLLETVEKİLİNİN YAKINI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek, yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.
Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklama:
14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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