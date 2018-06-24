AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçim güvenliği konusunda Türkiye en güvenli ve en hızlı açıklayan ülkelerden bir tanesi. Bugün CHP'nin Sözcüsü de açıkladı. Her sandıkta müşahitleri varken, ıslak imzalı tutanakları alınıyor. Bunlar bütün siyasi partilerin ellerinde var. Sonuçları takip ediyorlar. Tüm oylar hükümetin teminatı altındadır. Herhangi bir şaibe söz konusu değil milletin iradesi kabul edilmelidir." dedi.

İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları:

İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre son dönemleri en güvenli seçimlerinden birini yaşadık.Ülkemize hayırlı olsun. Seçim sonuçları hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor.Her sandığın başında siyasi partilerin müşahitleri varken şu an itibariyle bütün siyasi partiler sonuçları beraberce takip ediyorlar.

"AA'NIN HEDEFE KONULMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Tüm kullanılan oylar AK Parti'nin teminatı altındadır.AK Parti iktidar olmanın sorumluluğu ile davranmaktadır.Özellikle AA'nın hedef konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. AA ıslak imzalı tutanakları alıyor ve giriyor.Devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir bir şey değil.

"BALKON KONUŞMASI YAPILACAK"

Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana ve netleşene kadar bekleyeceğiz.Bu sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti bu sonuçlara yönelik son derece saygılı olmalıdır.Sonuçlar netleşince inşallah cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek ve bir balkon konuşması yapacaktır

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Kaynak: haberinburada