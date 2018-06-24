Erdoğan'ın Yüzde 52 Aldığı Ankara'da, Ak Parti 9 Puanlık Oy Kaybetti
Milletvekili Adayı Olan Ünlü İsimlerin Akıbeti Belli Oldu
Sandıkların Yüzde 80'inden Fazlası Açıldı! Ak Parti'den İlk Açıklama
24 Haziran 2018 Yalova Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Ne Oldu? 24 Haziran 2018 Yalova'da Sandıkta Kim Kazandı?
Tatil Beldesinde Sürpriz! Vladimir Putin'e Oy Çıktı
'apoletlerini Sökeceğim' Demişti! Temel Paşa'nın Köyünden İnce'ye Şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Eden İlk Lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Oldu
Selahattin Demirtaş'ın Oy Kullandığı Sandıktan Muharrem İnce Birinci Çıktı
Vatandaşlar, Ak Parti İl Başkanlığı Önünde Toplanmaya Başladı
Mhp Lideri Bahçeli, Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti
İyi Parti'nin Oy Oranı Meral Akşener'i Geride Bıraktı
Sandıkların Yarısından Fazlası Açıldı, Tüm Gözler Hdp'nin Üzerinde!
Gollü Geçen Japonya-Senegal Maçında Kazanan Çıkmadı
Niğde'de Oyların Tutulduğu Depoda Yangın Çıktı
Muharrem İnce'nin Memleketi Yalova'da Erdoğan Fark Attı
İnce'nin Köyündeki Sandıktan Kim Çıktı! İşte Çok Konuşulacak Sonuç
Patates Fiyatlarına Müdahale! Sandıklar Kapandı, Fiyatı 1,95'e Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan Demirtaş'a 9 Oy Çıktı
Seçime Kan Bulaştı! İyi Partili Başkan Dahil 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Oy Verme İşleminin Tamamlanmasının Ardından Akşener'den İlk Açıklama!

Sandıkların yarısından fazlası açıldı, tüm gözler HDP'nin üzerinde!

SANDIKLARIN YARISINDAN FAZLASI AÇILDI, TÜM GÖZLER HDP'NİN ÜZERİNDE!

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yarısından fazlasının açıldığı sonuçlara göre; yüzde 9,6'lık kesimin oyunu alan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Tarih : 24 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Sandıkların Yarısından Fazlası Açıldı, Tüm Gözler Hdp'nin Üzerinde!(10/10)6

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sandıkların yarısından fazlasının açıldığı sonuçlara göre; HDP az bir farkla baraj altında kaldığı görülüyor.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMINI ETKİLEYECEK

HDP'nin barajı geçmesi Meclis'teki sandalye dağılımını önemli ölçüde etkileyecek. Şimdi herkes bıçak sırtında kalan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

HDP'NİN BARAJI DURUMU KRİTİK

Son 1 saattir Doğu oylarının da eklenmesiyle yüzde 8'den yüzde 9.46'ya kadar yükselen HDP'nin barajı geçememesi durumunda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Meclis'e 410 milletvekiliyle katılacak.

İşte açılan sandık sayısı ve son durum;

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sandıkların  Yarısından  Fazlası  Açıldı  Tüm  Gözler  Hdp  Nin  Üzerinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER