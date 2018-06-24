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SANDIK GÖREVLİSİ MÜKERRER OY KULLANMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI


Sandık görevlisi mükerrer oy kullanmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Tarih : 24 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Sandık Görevlisi Mükerrer Oy Kullanmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı(7/10)3

Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalışan Saadet Partisinin sandık görevlisi E.K gözaltına alındı.

MÜKERRER OY KULLANMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kentteki Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde 1057 numaralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden sandık başkanı durumu polis ekiplerine bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ TUTANAK TUTULDU

Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.

GÖZALTINA ALINDI

E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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