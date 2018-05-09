

Ankara'lı sanayici ve iş insanı Mehmet Yalçındere, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde Meslek kuruluşlarının desteği ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili aday adayı olduğunu belirtti.



Yaşadığı Ankara'daki faaliyetleri ile de tanınan, CHP'nin Ankara 1. Bölge'den Milletvekili aday adayı olduğunu duyuran Yalçındere, meslek kuruluşları olan başta Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) , OSİAD (Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği), TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği), Seksenbirliler ve Yaşamkent Derneği olmak üzere meslek ve STK örgütlerindeki yoğun çalışmaları tanınıyor.



Yalçındere, milletvekili olması halinde tek kişi yönetimine son vermek ve Parlamenter sisteme dönüş için Kurucu Meclis'te üretim alanını geliştirerek ekonomiyi güçlendirme alanında işler yapacağını ifade etti.











Mehmet Yalçındere KİMDİR?



1. GENEL :



1959 Yılında Ankara'da işçi babanın altı çocuğundan biri olarak doğdu. İlk ve ortaokulu Ankara Hasköy'de okudu. Lise ve üniversiteyi Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu İşletme Bölümü'nde okuyarak 1981 yılında teğmen olarak mezun oldu. 12 Eylül darbesi ile 1982 yılı Mart ayında altı aylık subay iken gözaltına alınıp Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yargılanıp beraat etmiş olmasına rağmen askeriyeden re'sen emekli edildi. 10 Ay sonra, aynı suçlarla ilgili yeniden gözaltına alınıp Gölcük, Selimiye, Metris Askeri Ceza ve Tutukevlerinde yaklaşık 18 ay yatıp 1984 yılında ikinci duruşmada tahliye oldu ve ikinci kez Metris Sıkıyönetim Mahkemesi'nde beraat etti. Kendisi gibi yokluktan gelen, bir taraftan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nda okuyup bir taraftan çalışırken darbe ortamında okulunu bırakmak zorunda kalan eşi ile atıldığı iş yaşamında tanıştı, evlendiler ve birlikte şirketlerini kurdular. Evliliklerinden olan iki kızları da üniversitelerini bitirdikten sonra, anne babalarının kurduğu aile şirketine katıldı ve hep birlikte çalışmaya devam etmektedirler.



2. İŞ YAŞAMI :



1982 Yılında darbe mağduru bir subay olarak iş aradığında toplumun dışlaması ile karşılaştı ve yaklaşık 10 ay çalışacağı Ankara Seyranbağları'nda kahvehanede işe başladı , ardından iki sene kadar Ankara'da reklam şirketlerinde çalıştı. 1986 Yılında Ankara Ulus'da 6 metrekare ofiste Reklam ve Pazarlama üzerine işlerini kurup eşi ile çalışmaya başladı, çok geçmeden ülkesine değer katma inancını üretim ile pratiğe dökerek sanayiciliğe başladı. Bugün, yaklaşık 32 sene sonra, Ankara Ostim OSB'nde iki kızımız ve yaklaşık 50 çalışanımızla 3.500 metrekarelik fabrikalarında üretim yaparak yurtiçi ve yurtdışı satışları yapan bir aile şirketleri vardır. 1998 Yılında Ankara Batıkent'te önce S.S. Akçay Cem Konut Yapı Kooperatifi'ni kurup tamamladıktan sonra, 2004 Yılında S.S. Altın Midas Konut Yapı Kooperatif'inin kurup konutların teslimini sağlamış, halen Başkan olarak görevini sürdürmektedir.



3. DARBELERE KARŞI MÜCADELE :



12 Eylül 1980 darbesi mağduru olarak beraat etmesine rağmen haksız yere emekli edilmiş bir subay olduğunda zorluklardan yılmadı ve mücadeleye önce iç hukukta, pes etmeyip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı, ancak sonuç alınamadı. Haksızlıklar karşısında yılmaya inanmayarak haklılıklarını anlatmaya 2008 Yılında TBMM'nde başlattıkları çalışmaların sonucunda, 2011 yılında 6191 sayılı torba yasa ile kendisi gibi darbe mağduru olan diğerleriyle beraber “Emekli Kıdemli Albay” olarak haklarına aldı. Kanıt ve hukuka dayanmaksızın yaşatılan süreçleri bu yaşadıklarıyla da iyi tanıdığından, son dönemdeki kumpas süreçleri nedeniyle Sessiz Çığlık ve Adalet Nöbeti gibi eylemlere destek olmaktan asla geri durmadı.



4. DEMOKRATİK MÜCADELE, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ve GÖREVLER :



· 1996 Yılında 12 Eylül Darbesi döneminde emekli edilmiş tüm askerleri kapsayan Eylül Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı



· 1997 Yılında OSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Saymanlık (görevleri döneminde, 1998 Yılında Ostim OSB'nde halen yer alan ATATÜRK Anıtı ve meydanı yapılmasında katkısı bulundu) - 1998 Yılında OSİAD Güç Birliği A.Ş. Kurucusu



· 1999 Yılında ATO Ankara Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyesi,



· 2002 Yılında BAŞKENT Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi,



· 2005 Yılında ASO Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi ile ASO I. ve II.-III. OSB Müteşebbis Heyet Üyesi,



· 2005 Yılında TOBB YOİKK Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu KOBİ Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, - 2007 Yılında odamız Hesapları İnceleme Komisyonu üyesi,



· 2006 Yılında Ankara Ecem Kız Öğrenci Yurdu Kurucusu,



· 2009 Yılında ASO Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi ile ASO I. ve II.-III. OSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve



· 2009 Yılında TOBB YOİKK Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu İstihdam Çalışma Grubu Başkanı, - 2009 Yılında YOİKK Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu İstihdam Çalışma Grubu Üyesi,



· 2009 Yılında ASO II.-III. OSB Yönetim Kurulu Üyesi,



· 29 Ekim 2006 Ostim OSB Kuruçayırlı Sanayi Sitesi Kurucu Başkanı olarak altyapı ve temsil ile ilgili; diğer 6 Sanayi Sitesi ile birlikte Cesur Yürekliler olarak Sanayi Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılık, Bölge İdare Mahkemesi, Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemeleri süreçlerde 2010 yılında adalete olan güvenleri sarsıldığı için askıya aldılar.



· 2010 Yılında PAGDER Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 Yılında PAGDER temsilcisi olarak PAGEV Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,



· 2011 Yılında Sanayicilerimize destek amacıyla Kırklareli Vize'de PAOSB Pagder&Aslan Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi,



· 2011 Yılında PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Kurucu ve delegesi,



· 2011 Yılında PAGEV Başkanı'nın hukuksuzluğuna karşı PAGDER temsilcisi olarak savcılık süreci sonrasında ceza davası açıp ceza almasını sağladı, tazminat davası sürüyor.



· 2011 Yılından itibaren TESUD Emekli Subaylar Derneği üyesi ve delegesi,



· 2015 Yılında BUSİD Buklet Sanayici ve İş İnsanları Derneği Kurucu Başkanı,



· 2018 Yılında ASO Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi ile ASO II.-III. OSB Müteşebbis Heyet Üyesi,



5. SİYASİ MÜCADELE :



Gezi sürecine katılıp forumlara ve direnişlere katılarak demokratik mücadelede yer aldı. Ankara Çayyolu forumları olarak Çayyolu Semt Meclisi'nin ailesiyle birlikte kuruculuğunu yaptı. 2011 Yılında CHP'ye üye olarak, eş ve çocukları ile üye olan sayılı ailelerden biri haline geldi. Partisinin senelerdir yerel, genel ve referandum seçimlerinde Ankara Çankaya Çayyolu Alacaatlı Mahallesi Mehmet Tunç Koleji'nde sandık görevlilerini belirleyip seçim çalışmaları ile eğitimler verip okul sorumlusu olarak görev aldı. 2015 Döneminde Ankara Çankaya İlçe Başkanlığı Çayyolu Temsilciliği yöneticisi ve delege olarak görev yaptı. Halen parti eğitmeni olarak görevlidir.



























