Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

Samuel Eto'o, Fransızların Tuzak Sorusuna Düşmedi: Ben Ona Hayranım

SAMUEL ETO'O, FRANSIZLARIN TUZAK SORUSUNA DÜŞMEDİ: BEN ONA HAYRANIM

Konyasporlu futbolcu Samuel Eto'o, Türkiye'nin terörle bağdaştırılmasına tepki gösterdi: Paris ve Londra'daki saldırılar burada yaşanmıyor. Türkiye'de güvendeyim. Erdoğan'a da hayranım.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Samuel Eto'o, Fransızların Tuzak Sorusuna Düşmedi: Ben Ona Hayranım(6/10)2

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Eto'o, Fransız basınından France Football Dergisi'ne röportaj verdi.

Kamerunlu yıldız, kendisine yöneltilen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili provokatif soruya takdir toplayan bir karşılık verdi.

"BURADA GÜVENDEYİM, ERDOĞAN'A HAYRANIM"

Avrupa'nın Türkiye'yi terörle bağdaştırmasına tepki gösteren Eto'o, şöyle konuştu;

"Burada kötü şeyler yaşanmıyor. Paris ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım."

Kaynak: Yeni Şafak

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samuel  Eto  O  Fransızların  Tuzak  Sorusuna  Düşmedi  Ben  Ona  Hayranım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER