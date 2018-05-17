Samsunspor'un Kayyumunda görevli avukat Mehmet Cem Yazgan, Samsunspor'un son 10 yıllık geçmiş yönetimler hakkında 'görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve emniyeti suistimal' suçlarından Samsun Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

SON 10 YILLIK YÖNETİMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Spor Toto 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Samsunspor'da Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz ve Samsunspor Kulübü Derneği adına Avukat Mehmet Cem Yazgan ile birlikte bugün Samsun Adliyesine giderek 'görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve emniyeti suistimal' suçlarından dolayı son 10 yıllık eski yönetimler hakkında şikayetçi oldular.

Daha önce de Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatlarının olduğunu belirten Samsunspor Kayyum Yönetiminin Avukatı Mehmet Cem Yazgan, "Sulh Hukuk Mahkemesine kubülün hukuki ve mali durumunun tespiti için müracaatta bulunmuştuk. Mahkeme hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle talebimizi reddetti. Bu yüzden denetçilerin de geç gelmesi hasebiyle, bizim de 3 aydır kulübü kayyum olarak irade etmemiş ve bir takım kendi tespitlerimiz çerçevesinde bir takım doneler vardı ama biz bunu delil tespiti ile belgelendirip suç duyurusu ve dava açma yoluna gitmek istiyorduk ama denetçi gecikince ve kongre sürecine girdik, kamuoyundan ciddi bir 'kayyum geldi hiçbir şey yapmadan gidiyor, tarihe geçecek' tarzında haberler olunca bizde bundan rahatsız olduk. Çünkü biz Samsunspor'a bir şeyler yapmak istedik. Yanlış yapılan işlerin yargıya taşınması noktasında bir şeyler yapmak istedik. Netice itibarıyla kongre sürecinin içerisine girdik. Bu süreç gelmeden ve kamuoyunda yoğun bir beklenti var. Samsunspor'da suç teşkil eden ve görevi kötüye kullanmada bizimde tespitlerimiz var ama bunun yargı kanalıyla tespit edilmesi, Samsunspor'un geçmişi ile hesaplanması adına daha sağlıklı olacağını düşündük. Bunun içinde böyle bir yola başvurduk. İnşallah Samsunspor ve Samsun için hayırlı olur. Bu olması gereken bir şeydi. Yıllar önce yapılması gereken bir şeydi. Gecikmeli de olsa biz bunu yaptık. En azından daha huzurlu olduğumuzu söyleyebilirim. Top artık yargıda. Yapılacak olan bilirkişi incelemesinde mutlaka suç unsurlarına rastlayacaktır. Çünkü yargının tespit etmesiyle bizim tespit etmemiz aynı şey değil. Netice itibarıyla bir şeyin yasal dayağı olması gerekiyor. Biz artık yargı sürecini başlatmış olduk. Biz artık bunun takipçisi olacağız. Yeni oluşacak olan yönetimin de bunun takipçisi olmasını isteriz" dedi.

"BURADA CEZA AŞIM SÜRESİ VAR"

Son 10 yıllık yönetimler hakkında şikayette bulunabildiklerini ifade eden Yazgan, "Burada ceza zaman aşım süresi var. Yaklaşık 10 yıllık bir ceza aşım süresi var. O kadar bir geriye gidebiliyor. Ondan öncesine maalesef hukuki açıdan da olanak yok. Keşke 20 yıl önceye gidebilse de daha iyi olur. Ama ona maalesef hukuk sistemimiz izin vermiyor. En son 10 yıl geriye gidebiliyor. Biz de zaten dilekçemizde 10 yılla sınırlı kalmak üzere diye yaptık. Çünkü öncesine yargısal olarak bir faaliyette bulunma şansımız yok. Çünkü zaman aşımı söz konusu oluyor" diye konuştu. - Samsun

Kaynak: haberinburada