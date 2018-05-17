Fenerbahçe'de Sürpriz Görüşme
Cezaevindeki Demirtaş, Mahkemeye Dilekçe Verdi: Seçim Yoğunluğum Var, Gelemiyorum
Pep Guardiola İmzayı Attı
Ve Bir Devir Sona Eriyor! Buffon, Juventus İle Son Maçına Çıkacak
Yıldız Oyuncudan Flaş İtiraf: Fenerbahçe İle Görüşüyorum
Pfdk; Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Ceza Yağdırdı
Fenerbahçeli Aatif'a Büyük Şok, Dirar'a Müjde
Samsunspor Kayyum Heyeti, Son 10 Yıllık Geçmiş Yönetimlerden Şikayetçi Oldu
Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi
Trabzonsporlu Futbolcular Rıza Çalımbay'a Veda Etti
Salah'ın Ayakkabıları, 5 Bin Yıllık Mumyaların Yanında Sergilenecek
Erdoğan Çağrı Yaptı, İslam Dünyası Kudüs İçin İstanbul'da Toplanıyor
Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan İphone X Üretti
Mesut Özil, Fenerbahçe Formasıyla Poz Verdi
Çekyalı Tenisçi Karolina Pliskova, Hakem Kolduğunu Parçaladı
Alman Devi Schalke, Türk Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Kayserisporlu Deniz Türüç'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın Kararını Yetiştiremedi
Beyrut'ta Dilencilik Yapan Kadının Hesabından 5,5 Milyon Dolar Çıktı!
Fransız Teknik Direktör Patrick Vieira, Nice Takımı İle Görüşüyor

Samsunspor Kayyum Heyeti, Son 10 Yıllık Geçmiş Yönetimlerden Şikayetçi Oldu

SAMSUNSPOR KAYYUM HEYETİ, SON 10 YILLIK GEÇMİŞ YÖNETİMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Samsunspor'un Kayyumunda görevli avukat Mehmet Cem Yazgan, son 10 yıllık geçmiş yönetimler hakkında 'görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve emniyeti suistimal' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Samsunspor Kayyum Heyeti, Son 10 Yıllık Geçmiş Yönetimlerden Şikayetçi Oldu(5/10)1

Samsunspor'un Kayyumunda görevli avukat Mehmet Cem Yazgan, Samsunspor'un son 10 yıllık geçmiş yönetimler hakkında 'görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve emniyeti suistimal' suçlarından Samsun Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

SON 10 YILLIK YÖNETİMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Spor Toto 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Samsunspor'da Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz ve Samsunspor Kulübü Derneği adına Avukat Mehmet Cem Yazgan ile birlikte bugün Samsun Adliyesine giderek 'görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve emniyeti suistimal' suçlarından dolayı son 10 yıllık eski yönetimler hakkında şikayetçi oldular.

Daha önce de Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatlarının olduğunu belirten Samsunspor Kayyum Yönetiminin Avukatı Mehmet Cem Yazgan, "Sulh Hukuk Mahkemesine kubülün hukuki ve mali durumunun tespiti için müracaatta bulunmuştuk. Mahkeme hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle talebimizi reddetti. Bu yüzden denetçilerin de geç gelmesi hasebiyle, bizim de 3 aydır kulübü kayyum olarak irade etmemiş ve bir takım kendi tespitlerimiz çerçevesinde bir takım doneler vardı ama biz bunu delil tespiti ile belgelendirip suç duyurusu ve dava açma yoluna gitmek istiyorduk ama denetçi gecikince ve kongre sürecine girdik, kamuoyundan ciddi bir 'kayyum geldi hiçbir şey yapmadan gidiyor, tarihe geçecek' tarzında haberler olunca bizde bundan rahatsız olduk. Çünkü biz Samsunspor'a bir şeyler yapmak istedik. Yanlış yapılan işlerin yargıya taşınması noktasında bir şeyler yapmak istedik. Netice itibarıyla kongre sürecinin içerisine girdik. Bu süreç gelmeden ve kamuoyunda yoğun bir beklenti var. Samsunspor'da suç teşkil eden ve görevi kötüye kullanmada bizimde tespitlerimiz var ama bunun yargı kanalıyla tespit edilmesi, Samsunspor'un geçmişi ile hesaplanması adına daha sağlıklı olacağını düşündük. Bunun içinde böyle bir yola başvurduk. İnşallah Samsunspor ve Samsun için hayırlı olur. Bu olması gereken bir şeydi. Yıllar önce yapılması gereken bir şeydi. Gecikmeli de olsa biz bunu yaptık. En azından daha huzurlu olduğumuzu söyleyebilirim. Top artık yargıda. Yapılacak olan bilirkişi incelemesinde mutlaka suç unsurlarına rastlayacaktır. Çünkü yargının tespit etmesiyle bizim tespit etmemiz aynı şey değil. Netice itibarıyla bir şeyin yasal dayağı olması gerekiyor. Biz artık yargı sürecini başlatmış olduk. Biz artık bunun takipçisi olacağız. Yeni oluşacak olan yönetimin de bunun takipçisi olmasını isteriz" dedi.

"BURADA CEZA AŞIM SÜRESİ VAR"

Son 10 yıllık yönetimler hakkında şikayette bulunabildiklerini ifade eden Yazgan, "Burada ceza zaman aşım süresi var. Yaklaşık 10 yıllık bir ceza aşım süresi var. O kadar bir geriye gidebiliyor. Ondan öncesine maalesef hukuki açıdan da olanak yok. Keşke 20 yıl önceye gidebilse de daha iyi olur. Ama ona maalesef hukuk sistemimiz izin vermiyor. En son 10 yıl geriye gidebiliyor. Biz de zaten dilekçemizde 10 yılla sınırlı kalmak üzere diye yaptık. Çünkü öncesine yargısal olarak bir faaliyette bulunma şansımız yok. Çünkü zaman aşımı söz konusu oluyor" diye konuştu. - Samsun

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samsunspor  Kayyum  Heyeti  Son  10  Yıllık  Geçmiş  Yönetimlerden  Şikayetçi  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER