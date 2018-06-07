SAMSUN LİMANI'NDAN YAYILAN KÖTÜ KOKU, VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ
Brezilya'dan ithal edilen 4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin Samsun Limanı'na demirlemesinin ardından liman çevresine yayılan kötü koku, vatandaşları rahatsız etti.
Brezilya'dan ithal edilen büyükbaşı taşıyan Panama bandıralı 'Zad Elkhir' isimli yük gemisi, Samsun Limanı'na demir attı.
KÖTÜ KOKU VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ
4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin kıyıya yanaşması ile birlikte hayvanların kokusu liman çevresindeki bölgelere yayılmaya başladı.
Liman çevresinde yayılan kötü koku, vatandaşları rahatsız etti. Hayvanların gemiden tahliye edilmesinin ardından yük gemisin limandan ayrılacağı ifade edildi.
BİR KISMI SAMSUN'DA KALACAK
Büyükbaşların bir kısmının Samsun'da kalacağı, bir kısmının ise Kırşehir'e gönderileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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