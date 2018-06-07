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Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
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Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti

SAMSUN LİMANI'NDAN YAYILAN KÖTÜ KOKU, VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ

Brezilya'dan ithal edilen 4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin Samsun Limanı'na demirlemesinin ardından liman çevresine yayılan kötü koku, vatandaşları rahatsız etti.

Tarih : 07 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti(9/10)5

Brezilya'dan ithal edilen büyükbaşı taşıyan Panama bandıralı 'Zad Elkhir' isimli yük gemisi, Samsun Limanı'na demir attı.

KÖTÜ KOKU VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ

4 bin 650 büyükbaşı taşıyan geminin kıyıya yanaşması ile birlikte hayvanların kokusu liman çevresindeki bölgelere yayılmaya başladı.

Liman çevresinde yayılan kötü koku, vatandaşları rahatsız etti. Hayvanların gemiden tahliye edilmesinin ardından yük gemisin limandan ayrılacağı ifade edildi.

BİR KISMI SAMSUN'DA KALACAK

Büyükbaşların bir kısmının Samsun'da kalacağı, bir kısmının ise Kırşehir'e gönderileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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