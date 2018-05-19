Şampiyonu Belirleyecek Maçın Bahis Oranları Değişti
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Şampiyonu belirleyecek maçın bahis oranları değişti

ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK MAÇIN BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ

Bahis şirketi İddaa, akşam oynanacak maçta Göztepe'ye verdiği 6,50'lik oranı 6,25'e düşürdü, Galatasaray'ın oranı ise 1,20'den 1,25'e yükseldi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Şampiyonu Belirleyecek Maçın Bahis Oranları Değişti(8/10)4

İddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları güncelledi.

İddaa risk yönetimi sezonun son ve en kritik maçı olan Göztepe - Galatasaray maçındaki oranları güncelledi.

GALATASARAY'IN ORANI ARTTI

Göztepe'nin oranı 6.50'den 6.25'e düştü. Beraberliğe verilen oran 4.50'den 4.25'e düştü. Galatasaray'ın 1.20'lik oranı ise 1.25'e yükseldi. Bu değişiklikle iddaa, Göztepe - Galatasaray maçında oranları ikinci kez yenilemiş oldu.

İlk açılan oranlarda ise Göztepe galibiyetine 8.00, beraberliğe 4.10, Galatasaray galibiyetine ise 1.20 verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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