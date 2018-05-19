ŞAMPİYONLUK MAÇINDA GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Ligin son haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry Rodrigues, Feghouli, Gomis
GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
Galatasaray, Göztepe karşısında en az 1 puan aldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Kaynak: haberinburada
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