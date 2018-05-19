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ŞAMPİYONLUK MAÇINDA GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU


Şampiyonluk maçında Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Tarih : 19 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Şampiyonluk Maçında Galatasaray'ın 11'i Belli Oldu(5/10)1

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry Rodrigues, Feghouli, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray, Göztepe karşısında en az 1 puan aldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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