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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE SALAH'IN GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU!


Şampiyonlar Ligi finaline Salah'ın gözyaşları damga vurdu!
Tarih : 26 Mayıs 2018, 23:30
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sağ omzunun üstüne düşen yıldız futbolcu oyuna bir iki dakika daha devam ettikten sonra kendisini gözyaşları içinde yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen Salah'ın yerine Lallana dahil oldu.

RAMOS ISLIKLANDI

Liverpool taraftarı Muhammed Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'u her topla buluştuğunda ıslıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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