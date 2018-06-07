ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE YEDİĞİ GOLLER SONRASI KARİUS'U SEVGİLİSİ DE TERK ETTİ
Şampiyonlar Ligi finalinde yediği goller sonrası tehditler alan Loris Karius, sevgilisi İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack tarafından terk edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kalecisi Loris Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuş ve maç sonrası ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.
TEHDİTLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI
İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattıklarını açıklarken, Sözcü'nün haberine göre Karius'a bir darbe de kız arkadaşından geldi. İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack, erkek arkadaşına gelen tehditlerden nasibini alınca bu duruma daha fazla dayanamayıp ilişkisini bitirme kararı aldı.
İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamaya çalışan çift, geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenmiş, ikilinin fotoğrafları İngiliz basınında sıkça yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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