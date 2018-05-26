ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖNCESİ TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Ukrayna'da oynanacak Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finali öncesinde çıkan kavgada, 2 İngiliz taraftar yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Real Madrid ve Liverpool'un karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde çıkan kavgada Liverpool taraftarlarından iki kişi yaralandı. Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, bir kafede çıkan kavgada iki kişinin yaralandığı bildirildi. Kavgayı çıkaran iki kişinin gözaltına aldığı kaydedilirken, yaralananların Liverpool taraftarı olduğu ortaya çıktı.
"PROVOKASYONLAR CEZASIZ KALMAYACAK"
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini ve gereken soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek "Eminim ki bu tip provokasyonlar cezasız kalmayacaktır." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında başkent Kiev'de bu akşam final maçı oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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