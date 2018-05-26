ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖNCESİ BOMBA ALARMI! METRO KAPATILDI
Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği Real Madrid Liverpool maçı öncesi Ukrayna'da bomba paniği yaşanıyor…
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibini bulacağı dev karşılaşma öncesi Kiev'de 5 metro istasyonu bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı. Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak mücadele öncesi İspanyol ve İngiliz taraftarlar bomba haberiyle sarsıldı.
Bomba uyarısının ardından Kiev'de metro operatörü "İstasyonlar yolculara kapatıldı ve şuan kontroller gerçekleştiriliyor." anonsunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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