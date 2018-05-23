ŞAMPİYON GALATASARAY'IN BAYRAĞI BOĞAZ'A ASILDI
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.
Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor.
GALATASARAY GÖZTEPE'Yİ YENİP ŞAMPİYON OLMUŞTU
Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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