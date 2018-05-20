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Şampiyon Galatasaray, yeni formasını tanıttı

ŞAMPİYON GALATASARAY, YENİ FORMASINI TANITTI

Spor Toto Süper Ligin şampiyonu Galatasaray, resmi açıklamayla 2018-2019 sezonu iç saha formasını tanıttı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Şampiyon Galatasaray, Yeni Formasını Tanıttı(9/10)5

Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun iç saha formasını tanıttı.

Dün gece Göztepe'yi yenip şampiyonluğa ulaşan Galatasaray resmi Twitter hesabından "Galatasaray'ın efsanelerinin kulübümüze kattığı değerleri temsil eden 2018-19 sezonu iç saha formamız. #İlklerinForması" yazarak yeni formayı tanıttı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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