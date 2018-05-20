ŞAMPİYON GALATASARAY, YENİ FORMASINI TANITTI
Spor Toto Süper Ligin şampiyonu Galatasaray, resmi açıklamayla 2018-2019 sezonu iç saha formasını tanıttı.
Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun iç saha formasını tanıttı.
Dün gece Göztepe'yi yenip şampiyonluğa ulaşan Galatasaray resmi Twitter hesabından "Galatasaray'ın efsanelerinin kulübümüze kattığı değerleri temsil eden 2018-19 sezonu iç saha formamız. #İlklerinForması" yazarak yeni formayı tanıttı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kıyıya Vuran Ürkütücü Canlı Görenleri Korkuttu
- 40 Yıl Kafasında Unutulan Kurşunla Yaşadı: Ölürsem Şehit Olur Muyum
- Abd Ve Guatemala'dan Sonra Paraguay Da İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e Taşıyor
- Abd'de Bir Okul Saldırısı Daha Gerçekleşti
- Trump'tan Kuzey Kore'ye Tehdit: Anlaşmaya Varamazsak Sonu Kaddafi Gibi Olur
Bu Haberle İlgili Yorumlar